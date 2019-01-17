В Кузбассе вырос размер минимальной зарплаты

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-17T16:30:15+03:00

В 2019 году он составит более 19,3 тысячи рублей

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В четверг, 17 января, в областной администрации подписали Кузбасское региональное соглашение. В одном из его пунктов оговаривается размер минимальной зарплаты работников коммерческих организаций – 19,354 тысячи рублей.

Кузбасский МРОТ, согласно этому договору, на 4,69 тысячи рублей выше минимальной зарплаты по Российской Федерации и превышает 19,3 тысячи рублей. Свои подписи под Кузбасским региональным соглашением поставили губернатор Сергей Цивилев, председатель правления «Кузбасского Союза работодателей» Андрей Бокарев, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко. К слову, такие соглашения подписываются в Кузбассе на протяжении уже 20 лет.

- Кузбасское - региональное трехстороннее соглашение – очень важный документ. Наша главная задача – повышение уровня жизни населения. Только таким путем можно добиться процветания региона. Важно, что работодатели поддерживают нас в этом вопросе. Ведь самый главный фактор развития региона и любого предприятия – это люди, - отметил губернатор.

Помимо МРОТа, в документе оговариваются и другие важные аспекты, защищающие права работником. Так, работа в ночное время должна оплачиваться в повышенном размере, предприниматели обязаны проводить анализ показателей производственного травматизма и профзаболеваний, принимать меры по их снижению, создавать рабочие места для молодежи и места для стажировки, проводить медицинские профосмотры и многое другое.

В пресс-службе администрации Кемеровской области отметили, что предприятия имеют право в течение 30 дней определиться с присоединением к соглашению. Организации, которые намерены отказаться от выполнения соглашения, должны предоставить мотивированный письменный отказ. Каждый случай отказа будет рассматриваться отдельно.