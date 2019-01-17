Поклонники Шерегеша могут получить за отдых подарки

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-17T18:20:47+03:00

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Каждый, кто хоть раз бывал в Шерегеше, может с уверенностью говорить о том, что «его» Шерегеш – особенный. А теперь за любовь к кузбасскому горнолыжному курорту можно получить подарки.

Для того, чтобы стать участником фотоконкурса «Мой Шерегеш» нужно сделать совсем немного: подписаться на группу «Кузбасс-пригород», сделать репост записи с информацией о конкурсе на совей странице и добавить комментарий «Я учествую в конкурсе», добавить хэштег #шерегеш_экспресс и разместить фото в специальном альбоме. Требование к фотографии всего одно: она долждна быть связана с Шерегешем и поездками в поезде «Шерегеш-экспресс». Фотографии принимаются с 17 января до 17 февраля, а итоги конкурса будут подведены 22 февраля.

Победитель получит в подарок набор сувенирной продукции: портативное зарядное устройство для мобильных устройств, кружку и ручку с фирменной символикой компании.