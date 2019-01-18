В Кемерове на ТЭЦ погиб рабочий
Он попал в конвейер
Ново-Кемеровская ТЭЦ - самая крупная по установленной электрической мощности в Кемерове станция Фото: sibgenco.ru
Изменить размер текста:
На одной из кемеровских ТЭЦ произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Мужчина попал в конвейер.
ЧП произошло в четверг, 17 января, на Ново-Кеммеровской ТЭЦ. Предприятие располагается на улице Грузовой, 1Б. Здесь в конвейер попал 41-летний рабочий – от полученных травм он скончался на месте, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».
На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.