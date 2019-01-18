2019-01-18T04:36:30+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса зарезала грубого мужа

Ее осудили на 6,5 лет
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина лишился жизни за то, что толкнул супругуМужчина лишился жизни за то, что толкнул супругу
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В Ленинске-Кузнецком местная жительница зарезала мужа за грубость. Во время ссоры мужчина толкнул супругу, а она воткнула ему в спину нож.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Во время ссоры супруг толкнул женщину – она упала и ударилась локтем. Разозлившись, супруга пошла вслед за мужем на кухню, где воткнула ему в спину нож. Женщина испугалась и перевязала рану, а детей отправила к родственникам, чтобы они вызвали медиков. Однако мужчине становилось все хуже и хуже, тогда жена пообедала к соседям и вызвала «скорую» сама. Но прибывшие медики не смогли спасти раненого – он скончался во время реанимационных мероприятий, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Следствию женщина пояснила свой поступок алкогольным опьянением. Суд назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, которые она проведет в колонии строгого режима.

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