Из-за работника из Китая в Новокузнецке закрыли станцию техобслуживания

СЕГОДНЯ 05:49 2019-01-18T05:49:19+03:00

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Нелегальный работник из Китая стал причиной того, что одна из новокузнецких станций технического обслуживания закрыта на 14 дней. У мужчины не оказалось разрешения на работу.

В тот момент, когда на станции техобслуживания проходила проверка, гражданин Китая во внутреннем помещении производил сборку кузова автомобиля. У него проверили документы, и оказалось, что иностранец не имеет разрешения на работу.

Суд, рассмотрев дело, признал руководство СТО виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства. Теперь житель Китая не будет работать на станции. Впрочем, сама станция также закрыта решением суда на 14 суток.