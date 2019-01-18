Из-за работника из Китая в Новокузнецке закрыли станцию техобслуживания
Нелегальный работник из Китая стал причиной того, что одна из новокузнецких станций технического обслуживания закрыта на 14 дней. У мужчины не оказалось разрешения на работу.
В тот момент, когда на станции техобслуживания проходила проверка, гражданин Китая во внутреннем помещении производил сборку кузова автомобиля. У него проверили документы, и оказалось, что иностранец не имеет разрешения на работу.
Суд, рассмотрев дело, признал руководство СТО виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства. Теперь житель Китая не будет работать на станции. Впрочем, сама станция также закрыта решением суда на 14 суток.