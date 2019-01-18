Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза

СЕГОДНЯ 06:39 2019-01-18T06:39:58+03:00

По итогам 1 полугодия 2018 года Банк вошел в ТОП-10 рейтинга банков по объему розничного автокредитования

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Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом. Всего за 2018 год было выдано более 10 тысяч автокредитов на сумму 7,5 миллиарда рублей.

Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10 процентов. Дополнительный рост обеспечило смягчение требований к автомобилям с пробегом.

Ознакомиться с полными условиями автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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