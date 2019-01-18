В Кузбассе два брата терроризируют целый поселок

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-18T06:29:34+03:00

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В Кузбасском поселке Бенжереп-2, что в Новокузнецком районе, два брата-бизнесмена держат в страхе целый поселок. Они не только ездят пьяными по улицам, но и избивают местных жителей.

Местные жители уже не раз пытались разговаривать с мужчинами, которые приезжают сюда к родителям, однако агрессивные братья агрессивно реагировали на любые замечания и угрожали расправой – об этом сообщает новостной портал city-n. А в ноябре 2018 года братья приехали в поселок и обнаружили, что улицы почищены от снега, а вот проезд к их дому, до калитки, – нет. Они среди ночи отправились к трактористу и стали его избивать. Ударили и женщину, которая заступилась за супруга. Она упала и сломала ногу. И лишь узнав, что напали не на того, мужчины отправились к напарнику тракториста. Мужчину избили, привязали веревкой к машине и поволокли в сторону кладбища. Там его привязали к дереву и сказали, что он будет приманкой для медведя. Мужчина долго был привязанным, но потом его все-таки освободили и бросили на дороге. Мужчина сумел добраться до поселка и попросить о помощи.

Жители Бенжерепа обратились за помощью к адвокату. В отношении двух обвиняемых заведено уголовное дело. Один из них заключен под стражу, другой находится под подпиской о невыезде, так как проходит лечение. Однако как только он будет выписан, мужчину также заключат под стражу