2019-01-18T06:33:47+03:00
Общество

Должники Новокузнецка с нового года вернули 7,5 миллиона рублей

Деньги пополнили бюджет
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке с начала 2019 года судебные приставы получили от должников 7,5 миллиона рублей. Деньги удалось взыскать по 21 исполнительному производству.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, проектная компания решила отдать 1,6 миллиона рублей долга только тогда, когда приставы наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспорта. Еще девять фирм погасили долги после того, как им заморозили счета.

По словам приставов, многие должники расплатились добровольно, когда звонка руководителям компаний.

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