Россельхозбанк запустил в онлайн-продажу платежные кольца

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-18T10:37:50+03:00

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Уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка. Интернет-магазин открыт в партнерстве с производителем колец - компанией Пэй Ринг.

Платежное кольцо Mastercard РСХБ - это новая форма платежной карты, внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающим функцию бесконтактной оплаты картой.

Кольцо может быть приобретено в подарок, так как предусмотрено отсутствие персональной информации и может быть «привязано» к клиенту после приобретения. В случае утери владелец кольца блокирует его как обычную банковскую карту, и после блокировки уже невозможно получить доступ к счету и воспользоваться деньгами.

Узнать о преимуществах платежного кольца РСХБ и приобрести уникальный аксессуар можно в интернет-магазине на официальном сайте Банка.

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