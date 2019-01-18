2019-01-18T06:49:08+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» вышел в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации

В предыдущем этапе команда одолела польский «Ольштын»
Ирина АВТУШКО
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17 января в польском городе Ольштын состоялся ответный матч в рамках 1/8 Кубка Европейской конфедерации по волейболу. На площадке встречались местная команда «АЗС Ольштын» и волейбольный клуб «Кузбасс». Кемеровской команде удалось одержать убедительную победу по сетам со счетом 3:1 (26:28; 25:19; 25; 14; 25:19).

Ранее в домашнем матче кемеровчане переиграли поляков со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух встреч команда вышла в четвертьфинал финала, где сыграет с финским клубом «Састамала», который на стадии 1/8 финала выбил из борьбы чешский «Кландо». Как отмечается на официальном сайте ВК «Кузбасс», выступление в четвертьфинальном матче Кубка ЕКВ команда начнет выездным матчем в конце января.

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