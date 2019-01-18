2019-01-18T07:51:45+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал, когда вернут вечерние рейсы в Москву

Пассажиропоток в Кузбассе должен возрасти
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев рассказал о подготовке Кузбасса к 300-летию и ответил на вопросы СМИ. Фото: АКОСергей Цивилев рассказал о подготовке Кузбасса к 300-летию и ответил на вопросы СМИ. Фото: АКО
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Губернатор Сергей Цивилев рассказал, когда вернут вечерние авиарейсы из Кемерова в Москву. Глава региона отметил, что ждет роста пассажирского потока с развитием культурного кластера.

– Мы понимали, что у нас достаточно высокие риски, что этот рейс будет не заполнен. Но мы также понимали, что нужно развивать пассажирский поток в Кузбассе, и запуск этого рейса будет влиять на пассажирский поток. Мы предполагали, что в первое время может не все получиться, но он (рейс) повлияет на развитие пассажирского потока, – сказал на пресс-конференции Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что в 2018 году в Кемерово прилетело 495 000 человек. В 2017 году было всего 420 000 пассажиров.

– Когда мы выйдем на рубеж 550 тысяч человек, вечерние рейсы будут точно. Потому что они будут экономически оправданы. Надо дальше еще развить этот поток, и мы выйдем на эту цифру – 550 тысяч. Она уже совсем близко, – сказал Цивилев. – В связи с проектами развития культурного кластера, проведением различных конференций, мы видим большой потенциал в развитии пассажиропотока. Таким образом, мы решим нашу задачу вечерних рейсов.

Напомним, что в конце октября из Кемерова были запущены вечерние рейсы в Москву в рамках стратегии развития региона. Однако уже в декабре авиакомпании отказались от перевозок из-за нерентабельности.

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