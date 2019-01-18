В Кузбассе разыскивают 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-18T07:55:33+03:00

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Инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска города Прокопьевска разыскивают 14-летнего Дмитрия Зубкова.

Как сообщает пресс-0улжба ГУ МВД Росии по Кемеровской области, 14-летний Дмитрий Зубков 17 января нынешнего года около 13:00 ушел из дома и до сих пор не вернулся. На связь ребенок не выходил, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 12-13 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, глаза карие.

Особые приметы: на лбу шрам длиной около 1 сантиметра.

В день исчезновения был одет в куртку-«парку» светло-синего цвета, синие джинсы, темно-синие зимние кроссовки с тремя белыми полосами, темно-синюю толстовку, вязаную темно-синюю шапку с надписью белого цвета.

Если вам известно местонахождение Дмитрия Зубкова или вы видели его после часа дня 17 января, сообщите об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-(3846)-62-10-08, 8-(3846)-62-25-83 либо на телефон «02».