В Кузбассе обнаружили поддельную брендовую одежду на полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-18T08:41:39+03:00

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Сотрудники Кемеровской таможни и сотрудники полиции провели проверку в одном из магазинов города Прокопьевска. Как оказалось, здесь продавали поддельные Adidas и Reebok.

Правоохранители обратили внимание на женские костюмы, брюки, куртки, сумки и шорты, на которые были нанесены товарные знаки известных брендов - Adidas и Reebok. Так как подлинность товара вызывала сомнение, таможенники направили запрос правообладателям. Те подтвердили, что товар на сумму порядка 1,5 миллиона рублей не является оригинальной продукцией.

Контрафакт был изъят, а в отношении индивидуального предпринимателя, который занимался продажей якобы Adidas и Reebok, составлен административный протокол за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

В пресс-службе Кузбассокй таможни отметили, что за 2018 год было выявлено почти 65 тысяч единиц контрафактной продукции и предотвращен ущерб правообладателям на сумму порядка 20 миллионов рублей.