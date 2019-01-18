2019-01-18T10:37:58+03:00
Бизнес-новости Кемерова

ВТБ: На новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты

Кузбасс вошел в ТОП-30 трат клиентов ВТБ по сумме транзакций в предновогодний период
Яков КРЫМСКИЙ
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Жители региона за первую неделю 2019 года совершили операции по картам на сумму свыше 340 миллионов рублей, что на 16 процентов превышает результат за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций, совершенных по картам в данный период, выросло на 13 процентов. Чаще всего жители Кузбасса дарили бытовую технику, электронику и гаджеты.

В целом, за две последние недели декабря 2018 года объем трат россиян по картам увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 70 миллиардов рублей. В тройку городов-лидеров по данному показателю вошли Москва, Санкт-Петербург и Самара.

В первую неделю января объем трат клиентов ВТБ в России вырос на 22 процента, превысив 39 миллиардов рублей. Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Екатеринбург и Иркутск.

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