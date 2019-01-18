Стали известны подробности гибели рабочего на кемеровской ТЭЦ

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-18T08:57:38+03:00

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Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту гибели рабочего на Ново-Кемеровской ТЭЦ. Трагедия произошла около 16.00 17 января.

По предварительным данным, 41-летний машинист тепловой подачи снял защитное ограждение с конвейера, чтобы лопатой столкнуть с ленты кусок угля. При этом он не отключил устройство – лента конвейера продолжала двигаться.

– Лопата попала под ролик и сломалась. Мужчина потерял равновесие, и его затянуло под ленту. Тело машиниста обнаружили другие рабочие, которые вызвали следственно-оперативную группу, – рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины. Кроме того, следователям предстоит проверить, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.