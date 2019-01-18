Новокузнецкую горбольницу №1 и калтанский профилакторий «Здоровье» ждет объединение

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-18T09:28:45+03:00

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В Кузбассе в скором времени объединят Новокузнецкую городскую больницу №1 и санаторий-профилакторий «Здоровье», который находится в Калтане. Предполагается, что благодаря этому реабилитация пациентов с заболеваниями сердца будет проходить быстрее и эффективнее.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, отделение восстановительного лечения разместят на базе профилактория, увеличив количество мест для тех, кто нуждается в реабилитации. Здесь появятся процедуры, которые ранее были недоступны, и пациенты смогут быстрее возвращаться к полноценной жизни.

После перенесенного острого инфаркта миокарда и других заболеваний необходима реабилитация, чтобы вернуться к полноценной жизни. в отделении восстановительного лечения больницы №1 ежегодно проходят лечение 700-800 пациентов, с которыми работают невролог, логопед, инструктор по ЛФК, им проводят физио- и рефлексотерапию, массаж, водо- и грязелечение, магнитотерапию дают лечебные препараты. Теперь спектр процедур увеличится, и помощь нуждающимся в реабилитации будет более эффективной.