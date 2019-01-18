В Кемерове иномарка влетела в дерево

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-18T10:02:11+03:00

В результате аварии никто не пострадал Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Авария произошло рядом с ЦНТИ

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В Кемерове на улице Сарыгина иномарка влетела в дерево. Авария произошло около Кемеровского центра научно-технической информации (ЦНТИ).

Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях. Как рассказали в отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции, авария произошла около девяти утра 18 января.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗИЛ не предоставил преимущество движения автомобилю Mazda. Водитель иномарки в результате совершил маневр, из-за которого влетел в дерево, - сообщили в ведомстве.

По информации собеседника издания, в результате аварии никто не пострадал. Участники происшествия самостоятельно составили схему согласно пункту 2.6.1 ПДД России и поехали оформлять документы.

В данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются.