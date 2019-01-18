2019-01-18T12:24:48+03:00
Общество

Достраивать школу №81 в Новокузнецке будет новый подрядчик

Работы на объекте не были выполнены в срок
Екатерина РОМАНОВА
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Школа №81 в Новокузнецке строится уже более пяти лет. Когда строительство будет завершено - пока точно неизвестно.Школа №81 в Новокузнецке строится уже более пяти лет. Когда строительство будет завершено - пока точно неизвестно.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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До конца учебного года школа №81 в городе Новокузнецке достроена не будет – об этом сообщил Сергей Цивилев во время конференции «300 лет Кузбассу. Первые 100 дней».

Одна из тем, которая была поднята во время конференции, касалась строительной отрасли Кузбасса в целом и строительства школы №81 в Новокузнецке в частности. По планам, первый звонок в новом здании должен был прозвенеть в начале третьей четверти, однако на сегодняшний день строительство здания так и не завершено. В минувший понедельник подрядчику были направлены уведомления о расторжении контрактов по строительству школы №81 и детского сада в Анжеро-Судженске, где также работы не завершены в срок. При этом подрядчик, по словам губернатора Сергея Цивилева, просил подписать акты о выполнении работ, обещая завершить их позже. Кроме того, стоимость работ оказалась несколько завышенной.

- Мы имеем право в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиками. Да, это влечет массу последствий: мы не освоили средства, а вероятность того, что школа будет достроена в этом учебном году очень мала, - отметил Сергей Цивилев.

Тем не менее, рисковать качеством работ, ставя в приоритет сроки и необоснованные требования подрядчиков, администрация области не будет.

- План работы строительной отрасли меняется: никто не вправе заставлять нас подписывать акты выполненных работ, если они не выполнены, качество работ будет проверяться с использованием современной аппаратуры, и любые нарушения качества недопустимы. Пусть мы пойдем на временные или финансовые потери, но этого не допустим, - заявил Сергей Цивилев.

К слову, все оборудование для школы №81 уже закуплено в полном объеме. И как только будет достроено само здание и завершится отделка, оно будет установлено.

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