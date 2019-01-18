В Кемерове спасли замерзающего мужчину

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-18T10:32:19+03:00

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В Кемерове сотрудники полиции спасли жизнь замерзающему мужчине. В сильный мороз он потерял сознание на улице.

Ситуация произошла накануне Нового Года. В этот день инспекторы патрульно-постовой службы - младший лейтенант полиции Владимир Потыковский и сержант полиции Евгений Вакула заметили человека, лежащего без движения. Они привели его в чувства и посадили его в патрульный автомобиль, где отогрели.

- Назвать своих данных он не смог, а документов и мобильного у него при себе не было. Стражи порядка выяснили, что никаких противоправных деяний в отношении мужчины не совершалось, дактилоскопировали горожанина и, установив его данные, связались с его супругой. В скором времени женщина приехала за мужем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанка поблагодарила обоих стражей порядка, а также водителя экипажа, старшего сержанта полиции Павла Парфенова за помощь.

- Выражаю огромную благодарность полицейским. Спасибо, что не остались равнодушными и помогли нашей семье! Парни, вы настоящие герои! Я впервые столкнулась с такими понимающими и отзывчивыми людьми! Дай Бог Вам здоровья! У меня просто нет слов! Огромное спасибо!» - написала в своем обращении местная жительница, отметив, что если бы не стражи порядка, ее супруг мог бы замерзнуть на улице.