Программу развития Соснового бора согласуют со всеми кемеровчанамим

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-18T12:06:15+03:00

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Программу развития Соснового бора власти вынесут на общественное обсуждение. Об этом рассказал Сергей Цивилев.

В пятницу во время пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что не раз получал жалобы жителей Кемерова на то, что Сосновый бор не обустроен.

–Там нет места, куда можно сводить в туалет ребенка. Там нет безопасности, особенно в вечернее время, потому что он не освещен, – рассказал Цивилев.

Губернатор отметил, что очень удивился тому, что ранее не было программы развития бора. По распоряжению главы региона такую программу начали создавать городские власти.

– Когда будет разработана первая версия программы развития Соснового бора, она будет вынесена на обсуждение со всей общественностью. Эта программа должна быть согласована со всеми жителями Кемерова, – отметил губернатор.

По словам Сергея Цивилева, недавно рядом с территорией бора появилась стоянка на 240 автомобилей. Раньше это территория была огорожена владельцем, который хотел ее использовать под свой проект, но не стал. По просьбе властей предприниматель предоставил участок под стоянку до тех пор, пока земля ему не понадобиться.

Напомним, что в начале января этого года Сергей Цивилев осмотрел Сосновый бор и поручил разработать комплексный план его развития. Ранее вопрос о благоустройстве особо охраняемой территории поднимался в связи с установкой в бору скульптуры Святой Варвары.