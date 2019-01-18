2019-01-18T11:37:28+03:00
Происшествия

Автолюбитель из Кемерова подрезал легковушку и ударил женщину-водителя

Так мужчина решил «наказать» автомобилистку за неприличный жест [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове на одной из улиц между двумя водителями произошел конфликт. Автолюбитель не только нарушил правила, но и ударил женщину-водителя, которая в грубой форме сделала ему замечание.

То, что случилось на Южном в Кемерове, зафиксировал авторегистратор в машине автомобилистке. Водитель белого Renault Sandero подрезал легковушку. Не ожидавшая такого маневра, явно совершенного вопреки ПДД, женщина посигналила водителю. Тот посигналил в ответ, видимо, предполагая, что не совершил ничего особенного. Женщина в ответ показала неприличный жест. Водитель Renault Sandero глубоко оскорбился и прижал машину оппонентки, чтобы разобраться с ней. В грубой форме, используя ненормативную лексику и оскорбляя женщину, водитель пообещал сломать ей руки, потом ударил ее по лицу, вернулся в машину и уехал.

Водитель ударил автолюбительницу по лицу в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

- Ты что, если женщина, так никто не тронет?! - заявил мужчина автолюбительнице.

Позже женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали ушиб мягких тканей лица, а в отношении автохама она написала заявление в полицию.

Эта история получила огласку благодаря социальным сетям. В полемике участвовали как пострадавшая, так и ударивший ее мужчина. Извинений не последовало ни с одной из сторон.

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