Пропавший в Прокопьевске 14-летний подросток найден

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-18T12:12:42+03:00

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14-летний подросток, пропавший накануне в городе Прокопьевске, найден живым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области.

Как рассказали сотрудники полиции, жительница города Прокопьевска обратилась за помощью: около часа дня 17 января ее 14-летний сын ушел из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали, тогда к розыску ребенка подключились полицейские. На поиски ребенка были направлены оперуполномоченные уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, наряды патрульно-постовой службы, инспекторы ГИБДД.

К счастью, ребенок был найден живым. Сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних: им предстоит установить обстоятельства случившегося и выяснить причины ухода школьника из дома.

- Полицейские выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.