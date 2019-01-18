Налетчики отобрали у жителя Кузбасса сумку с 1,2 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-18T12:35:26+03:00

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Два дерзких разбойных нападения совершила банда из шести человек в Мариинске. В одном из случаев пострадала работница автозаправки, в другом – мужчина, у которого бандиты отобрали сумку с 1,2 миллионами рублей.

Первое преступление бандиты совершили в конце 2018 года в Мариинске. Здесь они ворвались в помещение АЗС и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили выручку- 15 тысяч рублей. А спустя несколько недель бандиты напали на жителя Мариинска. У потерпевшего забрали сумку, в которой находились деньги: более 1,2 миллиона рублей.

Вскоре сотрудникам полиции удалось установить личности преступников. Ими оказались трое жителей Мариинска и трое жителей Красноярского края. Налетчиков задержали, а во время обысков у них обнаружили и изъяли около 350 тысяч рублей и вещи, которые могли использоваться для совершения преступлений. Позже выяснилось, что для совершения преступлений налетчики арендовали в Красноярске автомобиль.

- В настоящее время по фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела. Их расследованием занимается следователь ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. Мерой пресечения для фигурантов избрано заключение под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.