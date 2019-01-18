2019-01-18T14:06:39+03:00
Происшествия

Замдиректора кемеровского детдома оштрафовали за смерть подростка

Женщина не убедилась, что воспитанник добраться до дома
Екатерина БОРМОТОВА
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Подросток с другом забрался на территорию недостроенного дома, где его застрелилиПодросток с другом забрался на территорию недостроенного дома, где его застрелилиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове осудили бывшего заместителя детского дома за халатность, которая привела к смерти воспитанника. Женщине назначили штраф.

По версии следствия, в октябре прошлого года в соцучреждения позвонили родители с просьбой отпустить их 16-летнего сына на несколько дней домой. Заместитель директора согласилась, не получив обязательного письменного заявления от родителей. Кроме того, работница не убедилась, что юноша добрался до дома – она не предприняла попыток связаться с его родителями и выяснить это.

На следующий день родители заявили в полицию о пропаже сына, сообщив, что он покинул соцучреждение, но домой не пришел. Через несколько дней полицейские нашли тело мальчика – его убили. В данный момент обвиняемый в убийстве подростка находится под стражей, расследование этого дела продолжается, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении же 52-летней сотрудницы детского дома, откуда ушел воспитанник, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа.

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Житель Кемерова застрелил подростка и спрятал его тело в лесу

25 октября в полицию обратилась жительница Кемерова, которая заявила о пропаже своего 16-летнего сына. Полиция установила, что накануне исчезновения подросток вместе с другом зашел на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово. (подробности)

Появилось видео поисков тела застреленного в Кемерове подростка

Случай произошел в третьей декаде октября. В полицию обратилась жительница Кемерова, которая сообщила об исчезновении ее 16-летнего подростка. Оказалось, что мальчик с другом забрался на территорию недостроенного дома, где был настигнут братом хозяина стройки. Мужчина застрелил подростка из охотничьего ружья. После вместе с братом он вывез тело в лес и закопал. (подробности)

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