Замдиректора кемеровского детдома оштрафовали за смерть подростка

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-18T14:06:39+03:00

Подросток с другом забрался на территорию недостроенного дома, где его застрелили Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кемерове осудили бывшего заместителя детского дома за халатность, которая привела к смерти воспитанника. Женщине назначили штраф.

По версии следствия, в октябре прошлого года в соцучреждения позвонили родители с просьбой отпустить их 16-летнего сына на несколько дней домой. Заместитель директора согласилась, не получив обязательного письменного заявления от родителей. Кроме того, работница не убедилась, что юноша добрался до дома – она не предприняла попыток связаться с его родителями и выяснить это.

На следующий день родители заявили в полицию о пропаже сына, сообщив, что он покинул соцучреждение, но домой не пришел. Через несколько дней полицейские нашли тело мальчика – его убили. В данный момент обвиняемый в убийстве подростка находится под стражей, расследование этого дела продолжается, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении же 52-летней сотрудницы детского дома, откуда ушел воспитанник, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа.

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