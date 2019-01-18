До -40 градусов: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в феврале

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-18T14:04:52+03:00

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Нынешний январь удивляет своей непостоянной погодой. Даже традиционные крещенские морозы в этом году обошли Кузбасс стороной. Впрочем, уже на следующей неделе на смену оттепели придут морозы, которые могут останутся в регионе до конца января и продолжатся в феврале.

Синоптики дали предварительный прогноз на февраль. Ожидается, что февраль будет холоднее климатической нормы на 1-3 градуса. При этом среднемасячная температура ожидается -15…-19 градусов.

- В первой половине месяца ночные температуры могут достигать -40 градусов, но в большинстве своем они будут держаться в пределах -25…-30 градусов. Днем прогнозируем в среднем -20…-25 с постепенным повышением температуры до -10…-15 градусов, - рассказала о погоде в первой половине февраля Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

Впрочем, уже вторая половина месяца будет теплее: ночные температуры будут держаться в пределах -19…-34, а дневные в пределах -9…-14 градусов. При этом в течение месяца осадков выпадет ниже климатической нормы.