2019-01-18T15:09:06+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал, когда отремонтируют школу рядом с «Зимней вишней»

Большую часть работ закончат к 25 марта
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев рассказал, когда будет отремонтирована школа №7, в которой был штаб по ликвидации пожара в «Зимней вишне». К годовщине трагедии должна быть завершена большая часть работ.

На пресс-конференции в пятницу губернатор Сергей Цивилев рассказал о ремонте в кемеровской школе №7. Напомним, что после пожара в «Зимней вишне» власти приняли решение капительно отремонтировать учебное заведение. На эти цели было решено направить 250 миллионов рублей. В школе планируется заменить кровлю и инженерные коммуникации и установить новую пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Специалисты отремонтируют и оснастят 36 кабинетов, актовый и спортивный залы и другие помещения. Работы по благоустройству начались уже осенью. Дети 1 сентября пошли в другие школы.

Как отметил Сергей Цивилев, ранее планировалось закончить работы до 2019 года, однако возникли сложности. Во время проведения аукциона ни один подрядчик не подал заявку. Тогда было решено разделить госзаказ на 13 частей и провести конкур по каждого. В настоящее время все подрядчики найдены и выполняют работы.

К 25 марта основные внутренние работы будут завершены, также будут уже готов фасад. В день годовщины трагедии в здании обновленной школы пройдут поминальные мероприятия. Однако в марте работы еще будут вестись. Летом на территории школы установят новые спортивные площади.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До -40 градусов: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в феврале
Замдиректора кемеровского детдома оштрафовали за смерть подростка
Сквер на месте «Зимней вишни» построят к сентябрю 2019 года
Налетчики отобрали у жителя Кузбасса сумку с 1,2 миллионами рублей
Экс-главу кузбасского МЧС не выпустили из СИЗО
Пропавший в Прокопьевске 14-летний подросток найден
Автолюбитель из Кемерова подрезал легковушку и ударил женщину-водителя
Программу развития Соснового бора согласуют со всеми кемеровчанамим
ВТБ: На новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
Россельхозбанк запустил в онлайн-продажу платежные кольца
В Кемерове спасли замерзающего мужчину
Достраивать школу №81 в Новокузнецке будет новый подрядчик
В Кемерове иномарка влетела в дерево
Новокузнецкую горбольницу №1 и калтанский профилакторий «Здоровье» ждет объединение
Стали известны подробности гибели рабочего на кемеровской ТЭЦ
В Кузбассе обнаружили поддельную брендовую одежду на полтора миллиона рублей
В Кемерове обманутых дольщиков «Тибет-СВ» расселят раньше 2024 года
В Кузбассе разыскивают 14-летнего подростка
Сергей Цивилев рассказал, когда вернут вечерние рейсы в Москву
Сергей Цивилев прокомментировал арест главы Березовского
Волейбольный «Кузбасс» вышел в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза
Должники Новокузнецка с нового года вернули 7,5 миллиона рублей