Сергей Цивилев рассказал, когда отремонтируют школу рядом с «Зимней вишней»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-18T15:09:06+03:00

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Сергей Цивилев рассказал, когда будет отремонтирована школа №7, в которой был штаб по ликвидации пожара в «Зимней вишне». К годовщине трагедии должна быть завершена большая часть работ.

На пресс-конференции в пятницу губернатор Сергей Цивилев рассказал о ремонте в кемеровской школе №7. Напомним, что после пожара в «Зимней вишне» власти приняли решение капительно отремонтировать учебное заведение. На эти цели было решено направить 250 миллионов рублей. В школе планируется заменить кровлю и инженерные коммуникации и установить новую пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Специалисты отремонтируют и оснастят 36 кабинетов, актовый и спортивный залы и другие помещения. Работы по благоустройству начались уже осенью. Дети 1 сентября пошли в другие школы.

Как отметил Сергей Цивилев, ранее планировалось закончить работы до 2019 года, однако возникли сложности. Во время проведения аукциона ни один подрядчик не подал заявку. Тогда было решено разделить госзаказ на 13 частей и провести конкур по каждого. В настоящее время все подрядчики найдены и выполняют работы.

К 25 марта основные внутренние работы будут завершены, также будут уже готов фасад. В день годовщины трагедии в здании обновленной школы пройдут поминальные мероприятия. Однако в марте работы еще будут вестись. Летом на территории школы установят новые спортивные площади.