2019-01-18T18:51:19+03:00
Общество

В Березовском выбрали исполняющего обязанности мэра

Действующий глава арестован
Кирилл ЧАЩИН
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И.о. главы Березовского Михаил Шмулевич.И.о. главы Березовского Михаил Шмулевич.
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Депутаты Березовского городского округла выбрали исполняющего обязанности главы города. Им стал заместитель арестованного мэра Михаил Шмулевич.

В пятницу, 18 января, в Березовском прошла внеочередная сессия совета Березовского городского округа. На ней депутаты решили назначить исполняющим обязанности главы города Михаила Шмулевича, сообщает пресс-служба администрации города.

Михаил Шмулевич с 2015 года занимает кресло замглавы города по вопросам ЖКХ. Раннее он работал в сфере ЖКХ и в администрации Березовского.

Напомним, что действующий глава Березовского Дмитрий Титов был задержан полицейскими 15 января по подозрению в получении взятки. 17 января суд отправил его в СИЗО.

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