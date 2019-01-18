Новокузнечанин избил знакомого до смерти за неопрятный вид

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-18T19:29:58+03:00

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Новокузнечанин избил знакомого за то, что тот был пьяным и неопрятно одетым. Позже из-за побоев мужчина скончался. И агрессивный горожанин пойдет под суд.

33-летний горожанин пришел в гости к своей родственнице. Вскоре в дверь постучали. Женщина хоть и сказала, что никого не ждет, пошла открывать дверь. На пороге стояли двое ее знакомых – оба нетрезвые, неопрятно одетые. Женщина не захотела впускать их в дом, но мужчины настаивали на этом. Тогда новокузнечанин решил заступиться за родственницу и попросил незваных гостей покинуть жилище. Один из визитеров отреагировал на это агрессивно и принялся ругаться. Между родственником и гостем завязался конфликт, и новокузнечанин избил 54-летнего визитера. Незваные гости отправились в гости к другим знакомым, и там побитому мужчине стало плохо. Его госпитализировали, а на следующий день мужчина скончался..

Родственник новокузнечанки был задержан, он признал свою вину. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.