В Кузбассе иностранец напал на брата с ножом

СЕГОДНЯ 04:24 2019-01-19T04:24:27+03:00

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В Кузбассе гражданин Таджикистана несколько раз ударил своего брата ножом. Пострадавшего успели спасти врачи скорой помощи.

37-летний мужчина вместе с родственниками выпивал в вагончике на территории участка, где они строили дом. В какой-то старший брат завил, что родственник как прораб мало им заплатил. После этого мужчины поругались. Во время потасовки младший брат схватил нож и несколько раз ударил им старшего. Родственник вызвали на месте скорую помощь

– Своевременно оказанная медицинская помощь спасла потерпевшему жизнь, – отметили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство. До суда его поместили в СИЗО. Отмечается , что мужчина и его родственники находились в Кузбассе нелегально.