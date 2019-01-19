2019-01-19T05:17:08+03:00
Общество

Шерегеш вошел в Топ-5 курортов России для зимнего отдыха

За курорт проголосовали 11 процентов участников опроса
Кирилл ЧАЩИН
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В этот раз за Шерегеш проголосовали 11 процентов участников опросаВ этот раз за Шерегеш проголосовали 11 процентов участников опросаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Шерегеш вошел в пятерку лучших зимних курортов России 2019 года. Кузбасский курорт занял четвертую строчку, обогнав курорты Урала.

Аналитическое агентство ТурСтат провело в Сети опрос, чтобы определить самые лучшие зимние курорты России для отдыха во Всемирный День Снега и путешествий в январе и феврале 2019 года.

Больше всего голосов набрала сочинская Красная Поляна – 40 процентов. За зимние курорты Московском области проголосовали 15 процентов участников. Третье место заняли курорты Северного Кавказа – они набрали 14 процентов. За Шерегеш проголосовали 11 процентов участников. Пятерку завершают курорты Урала с 8 процентами голосов. За зимние курорты Белокуриху Алтайского края и курорты Ленобласти проголосовали 6 и 5 процентов участников соответственно.

Всемирный День Снега отмечают как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Отметим, что ранее по результатам опроса ТурСтата Шерегеш занял второе место в десятке лучших горнолыжных курортов России

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