Кузбассовец ударил инспектора-женщину, заступаясь за жену

СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-19T05:48:45+03:00

Мужчина хотел помешать полицейским, которые изымали алкоголь в магазине его супруги

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В Мысках местный житель ударил инспектора-женщину, которая оформляла документы в отношении его супруги. Мужчина хотел помешать полиции изымать алкоголь из магазина жены.

По версии следствия, 42-летний мысковчанин препятствовал сотрудникам полиции, которые должны были изъять алкогольную продукцию из магазина его супруги. Мужчина не хотел, чтобы жену привлекли к административной ответственности, поэтому ударил инспектора, которая оформляла документы, по ноге. Дебошира доставили в отдел полиции – он сотрудничал со следствием.

По решению суда мужчина должен заплатить за содеянное 10 тысяч рублей штрафа.