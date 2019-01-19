Собственником Юрмаша станет уральский холдинг

СЕГОДНЯ 05:49 2019-01-19T06:03:51+03:00

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Владельцем Юргинского машиностроительного завода станет Уральская горно-металлургическая компания. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Сергей Цивилев.

По словам Цивилева, когда он стал заместителем губернатора по промышленности, он сразу поставил задачу перед Юрмашем разработать финансовый план оздоровления предприятия.

– Это было в начале марта. Финансового плана оздоровления до сих пор нет. Летом этого годы мы приняли решение, что нам надо искать другого собственника на Юрмаш, – рассказал губернатор. – Мы преступили к серьезным переговорам. И на сегодня могу сказать, что сделка между Уралвагонзаводом и группой компаний «УГМК-Холдинг» находится в финальной стадии. В ближайшее время это сделка будет закрыта. Владельцем Юрмаша, включая котельную, станет УГМК.

Отметим, что в последние годы ситуации на Юрмаше, которым владеет Уралвагонзавод, была непростой. В 2016 году работникам не выплачивалась зарплата. Кроме того, предприятие накопило большие долги за газ и уголь.