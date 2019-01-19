СЕГОДНЯ 06:16 2019-01-19T06:16:38+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев окунулся в прорубь на Крещение. Фотографии и поздравления с праздником он разместил в социальных сетях.

«Поздравляю всех православных христиан с праздником Крещения Господня! В этот светлый праздник желаю вам мира, благополучия и обретения новых сил!» - написал Сергей Цивилев.

Губернатор пожелал православным кузбассовцам обретения новых сил Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Праздник Крещения традиционно отмечается в ночь с 18 на 19 января. В этом году в Кемерове было подготовлено пять купелей для окунания – их заранее осмотрели сотрудники МЧС на предмет безопасности. В Новокузнецке окунуться в прорубь можно было в четырех местах, а всего в Кузбассе было оборудовано 55 мест для массовых купаний.

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«Доброго дня, кузбассовцы! Желаю вам крепкого сибирского здоровья, отличного настроения и хорошего отдыха перед предстоящей рабочей неделей! У нас с супругой традиция — уже несколько лет бегаем босиком по снегу. Хорошее закаливание!», – написал губернатор. (подробности)