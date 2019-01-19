Транспорт Кемерова и Новокузнецка ждут перемены

СЕГОДНЯ 07:13 2019-01-19T07:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Кузбасса утвердили новые транспортные схемы Кемерова и Новокузнецка. Сергей Цивилев рассказал об улучшении общественного транспорта.

Как рассказал на пресс-конференции Сергей Цивилев, в 2017 году президент поручил всем регионам к концу 2019 года разработать транспортную схему пассажирского транспорта.

– В прошлом году мы энергично этим занялись. Мы провели тендер, пригласили лучшие институты России. Выиграл питерский институт. К концу декабря они разработали транспортные схемы Кемерова и Новокузнецка, – рассказал губернатор. – Мы перед самым новым годом первые в стране утвердили эти транспортные схемы, которые показывают, как надо организовать, что нам надо делать.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, льготы теперь будут предоставляться индивидуально. Для этого в Кузбассе был проведен аудит всех социально незащищенных слоев населения.

Также Цивилев отметил, что в конце прошлого года в область было закуплено 95 новых автобусов для перевозки детей и 65 рейсовых автобусов. Они вышли на линию в конце года.