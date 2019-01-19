Кемеровский уклонист от армии заплатит крупный штраф

СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-19T07:47:04+03:00

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В Кемерове 21-летний местный житель год уклонялся от армии. За это молодому человеку придется заплатить крупный штраф.

Суд установил, что в течение 2018 года молодой кемеровчанин трижды не явился по повестке в отдел военного комиссариата Рудничного и Кировского районов. При этом у молодого человека не было уважительной причины на неявку. По закону же все граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы.

В отношении уклониста было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого кемеровчанин не признал свою вину. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа. За год «отсрочки» кемеровчанин должен заплатить 15 тысяч рублей.