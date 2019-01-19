Суд рассмотрит апелляцию Сергея Генина по делу «Зимней вишни»
Кемеровский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу пожарного, который тушил «Зимнюю вишню». Сергей Генин пытается обжаловать продление ареста до 25 марта 2019 года.
Как сообщили в группе поддержки пожарных в социальной сети «ВКонтакте», заседание состоится 23 января в 14.00. Генин подал жалобу на решение Центрального районного суда от 21 декабря о продлении ему меры пресечения.
В декабре районный суд постановил продлить арест пожарному до 25 марта. При этом суд исключил из оснований продления возможность Генина угрожать потерпевшим и свидетелям, поскольку не нашел этому подтверждения.
Сергей Генин находится в СИЗО с апреля. Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина обвиняют по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.
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– Сейчас он знакомится с теми вещественными доказательствами, которые непосредственно относятся к предъявленному ему обвинению. С остальными вещественными доказательствами будет знакомиться по мере необходимости, – пояснила «Комсомольской правде» решение своего подзащитного адвокат Светлана Тарасюк. (подробности)
Обвиняемый в халатности по делу «Зимней вишни» пожарный обратился в Верховный суд
В электронной справочной Верховного суда опубликована карточка производства по заявлению Генина. В ней говорится, что пожарный просит признать недействительными 15 пунктов БУПО – 3, 6, 30, 33, 35, 41, 73, 76, 145, 216, 218, 220, 222, 223 и 224. Так, например, пункт 3 гласит, что «выполнение требований Боевого устава является обязательным для всего личного состава органов управления и подразделений пожарной охраны, участвующего в тушении пожаров и проведении АСР». (подробности)
«Все будет хорошо!»: россияне поздравили тушившего кемеровскую «Зимнюю вишню» пожарного
Сергея Генина, оказавшегося под следствием после того, как он спас человека при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», десятки россиян поздравили с наступающим Новых годом. Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Краснодарский край, Кемерово, Новокузнецк, Московская область, Пермь и много-много других городов – такова география тех, кто решил поддержать пожарного. Сергею Генину желали самого главного: сил, терпения, веры и надежды в то, что в этом году он точно воссоединится с семьей. (подробности)
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