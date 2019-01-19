Павел Астахов окунулся в кузбасскую купель на Крещение

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-19T09:16:07+03:00

Бывший детский омбудсмен не изменил традиции и приехал на праздник Крещения в Кузбасс [видео]

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Бывший детский омбудсмен Павел Астахов окунулся в крещенскую купель в Кемеровской области. Видео купания он опубликовал в своем Instagram.

«С Праздником Богоявления Господня из самого Сердца Сибири – Кемеровской области. Иордань на реке Кия возле поселка Усть-Серта. С Крещеньем, дорогие друзья!», - написал Астахов.

Отметим, что российский адвокат и известный телеведущий несколько лет подряд приезжает на Крещение в Кузбасс. В прошлом году он также окунался в крещенскую купель на реке Кия.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что с праздником Крещения кузбасссовцев поздравил губернатор Сергей Цивилев. Он также окунулся в крещенскую купель. Всего же в Кузбассе в этом году было оборудовано 55 мест для массовых купаний.