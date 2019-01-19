2019-01-19T10:18:45+03:00
Общество

В Анжеро-Судженске 12-летняя школьница загостилась у знакомого и боялась идти домой

Обеспокоенные родители обратились в полицию
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
После школы девочка зашла в гости к другу и забыла о времениПосле школы девочка зашла в гости к другу и забыла о времениФото: Александр ГЛУЗ (архив)
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске полицейские разыскали 12-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков. Девочка загостилась у знакомого, который живет рядом со школой.

Около 22.00 в дежурную часть полиции позвонила 31-летняя местная жительница. Обеспокоенная горожанка сообщила, что ее 12-летняя дочь не вернулась после школьных занятий. Полицейские незамедлительно организовали поиски ребенка – девочку нашли в квартире 14-летнего знакомого, который проживает недалеко от школы.

Девочка пояснила, что после занятий пришла в гости к другу и не следила за временем. Вечером она не пошла домой, потому что боялась гнева родителей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские провели с родителями девочки профилактическую беседу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Члены кузбасской ОПГ угрожали наркоторговцам надругательством, которое предадут огласке
Павел Астахов окунулся в кузбасскую купель на Крещение
Суд рассмотрит апелляцию Сергея Генина по делу «Зимней вишни»
Кемеровский уклонист от армии заплатит крупный штраф
Транспорт Кемерова и Новокузнецка ждут перемены
В Кузбассе молодой водитель без прав устроил смертельную аварию с такси
Сергей Цивилев окунулся в прорубь на Крещение
Собственником Юрмаша станет уральский холдинг
Кузбассовец ударил инспектора-женщину, заступаясь за жену
Шерегеш вошел в Топ-5 курортов России для зимнего отдыха
В Кузбассе иностранец напал на брата с ножом
Новокузнечанин избил знакомого до смерти за неопрятный вид
В Березовском выбрали исполняющего обязанности мэра
Сергей Цивилев рассказал, когда отремонтируют школу рядом с «Зимней вишней»
До -40 градусов: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в феврале
Замдиректора кемеровского детдома оштрафовали за смерть подростка
Сквер на месте «Зимней вишни» построят к сентябрю 2019 года