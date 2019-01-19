В Анжеро-Судженске 12-летняя школьница загостилась у знакомого и боялась идти домой
В Анжеро-Судженске полицейские разыскали 12-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков. Девочка загостилась у знакомого, который живет рядом со школой.
Около 22.00 в дежурную часть полиции позвонила 31-летняя местная жительница. Обеспокоенная горожанка сообщила, что ее 12-летняя дочь не вернулась после школьных занятий. Полицейские незамедлительно организовали поиски ребенка – девочку нашли в квартире 14-летнего знакомого, который проживает недалеко от школы.
Девочка пояснила, что после занятий пришла в гости к другу и не следила за временем. Вечером она не пошла домой, потому что боялась гнева родителей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Полицейские провели с родителями девочки профилактическую беседу.