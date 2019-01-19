Члены кузбасской ОПГ угрожали наркоторговцам надругательством, которое предадут огласке

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-19T10:45:48+03:00

Члены банды надеялись, что из жертвы не станут обращаться в полицию, так как сами являются преступниками

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В Новокузнецке суд вынес приговор членам организованной преступной группы, которая вымогала у наркоторговцев деньги. Бандиты обещали надругаться над своими жертвами и предать это огласке.

По данным прокуратуры Заводского района, в организованную группу вошли четыре мужчины в возрасте от 19 до 30 лет. Они нашли граждан, которые занимались распространением наркотиков, и, думая, что те не обратятся в полицию, потребовали крупную сумму денег. Бандиты вывезли своих жертв в безлюдное место, где избили их и пообещали применить к ним насилие и распространить позорящие их сведения.

Потерпевшие передали часть денег бандитам. Остаток бандиты пытались получить в течение двух месяцев, но оказались в руках полицейских, сообщает «Сити-Н». Все задержанные признали свою вину в полном объеме и активно сотрудничали со следствием. Суд назначил им наказание в виде заключения в колонии строгого режима. Двое получили по пять лет тюрьмы, одного суд приговорил к двум годам восьми месяцам, а четвертого – к 2,5 годам колонии. Приговор в законную силу не вступил.