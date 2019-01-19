Синоптики рассказали, какая погода будет в Кузбассе 20 января

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-19T11:56:39+03:00

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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в воскресенье, 20 января. Кузбассовцев ждет теплый день.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночь пройдет с отметками -9,-14 градусов, местами столбики термометров опустятся до -24 градусов. Однако день воскресенья будет теплым, температура по области приблизится к нулю и будет на отметках -1,-6 градусов, местами прохладнее – до -9,-14 градусов Цельсия.

Днем в регионе ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет небольшой, а местами умеренный снег. В отдельных районах синоптики предупреждают о гололедно-изморозевых явлениях и гололедице.

В Кемерове ночь пройдет со знаками -10,-12 градусов. Днем синоптики прогнозируют -4,-6. В городе также будет переменная облачность, днем небольшой снег, местами гололедица.