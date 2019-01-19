2019-01-19T12:15:03+03:00
Происшествия

В Новокузнецке рецидивист ограбил интернет-знакомую

Женщина пригласила новокузнечанина в гости, а утром обнаружила пропажу
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке ранее судимый местный житель ограбил интернет-знакомую. Новокузнечанка позвала мужчину в гости, а на утро обнаружила пропажу.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Новокузнецка. Она рассказала, что из ее квартиры пропали мобильный телефон и деньги на общую сумму в 9,5 тысячи рублей. Горожанка пояснила, что недавно в интернете познакомилась с мужчиной. После недолгой переписки женщина пригласила его в гости, а утром обнаружила пропажу денег и телефона, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый за убийство и кражу местный житель. Он признал свою вину и вернул телефон. Деньги мужчина успел потратить. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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