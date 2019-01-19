2019-01-19T12:53:16+03:00
Общество

Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Крещением

С поздравлениями он обратился в социальной сети
Екатерина БОРМОТОВА
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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил горожан с Крещением. Поздравления он разместил на своих страницах в социальных сетях.

«Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил ваши семьи от всех бед и ненастий, чтобы путь любого был только добрым и светлым, а сердца – любящими и открытым для счастья», - написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, что ранее с Крещением кузбассовцев поздравил губернатор Сергей Цивилев, который окунулся в купели в Кемерове. Кроме того, в кузбасской купели окунулся российский адвокат и бывший детский омбудсмен Павел Астахов, который традиционно встречает этот праздник в Кемеровской области.

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