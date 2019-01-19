2019-01-19T13:44:37+03:00
Происшествия

В Кузбассе иномарка протаранила автобус с пассажирами

В результате пострадали два человека
Екатерина БОРМОТОВА
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Никто из пассажиров автобуса не пострадал Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"Никто из пассажиров автобуса не пострадал Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
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На кузбасской трассе иномарка протаранила пассажирский автобус. В результате аварии два человека были доставлены в больницу.

Авария произошла около 11.00 пятницы на 312-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». В районе города Березовского автомобиль Hyundai Solaris, который двигался со стороны Мариинска, не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус.

- Водитель Hyundai Solaris выбрал скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы, - рассказали «Комсомольской правде» в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что больше в данной аварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции организовали доставку пассажиров до места назначения.

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