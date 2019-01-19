Хоккеисты «Кузбасса» обыграли московское «Динамо» в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-19T14:15:49+03:00

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Кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» отметился победой в очередном турнире чемпионата России. 19 января он принимал московское «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Химик». Поддержать хоккеистов пришли 2 330 зрителей. В составе команды «Кузбасса» отличились хоккеисты Стасенко, Борисенко и Земцов. На их счету три, два и один гол соответственно.

«Поздравляем с победой! ХК «Кузбасс» Кемерово – «Динамо» Москва – счет 6:3. Сильный соперник. Сложная игра. Достойный результат!», - написал Илья Середюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

– Игра не в свойственной манере была и для одной, и для другой команд. Обе команды любят атаковать. Здесь цена матча была очень высокой – была больше борьба нервов, в которой мы победили. На сегодняшний матч отложило отпечаток то, что мы потратили очень много эмоций и сил в прошлом матче. Может быть, такой свежести и легкости сегодня не было, но мы это понимали, и поэтому перестроили свою тактику именно на игру на контратаках, – поделился своим мнением после матча главный тренер ХК «Кузбасс» Алексей Китьков.