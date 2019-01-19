Избивший дворника новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-19T15:46:48+03:00

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В отношении новокузнецкого водителя, который избил дворника около мусорных контейнеров, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщала «Комсомольская правда», конфликт между дворником и водителем произошел в начале января. Во время уборки двора на улице Дружбы 59-летний дворник сделал замечание молодому человеку, который припарковал авто так, что загородил проход к мусорным контейнерам. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого автолюбитель ударил дворника по лицу и скрылся. В результате у пожилого новокузнечанина оказалась сломана челюсть – он обратился за помощью в больницу.

Вскоре полицейские установили и задержали нападавшего. Им оказался 21-летний местный житель, которого ранее неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело – ему грозит до трех лет тюрьмы.