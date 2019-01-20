В Мысках женщина лишилась 115 тысяч, продавая шапку в интернете

СЕГОДНЯ 03:26 2019-01-20T03:26:15+03:00

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Жительница Мысков лишилась 115 тысяч рублей, желая продать норковую шапку через интернет. Ей позвонил мошенник, который обещал перевести предоплату, но украл все ее сбережения.

В полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что разместила в интернет объявление о продаже норковой шапки. Вскоре ей позвонил покупатель, который пообещал перевести на ее карту предоплату. Мужчина убедил ее назвать реквизиты банковской карты и пароли, которые поступили на ее телефон в СМС. Женщина последовала инструкциям незнакомца – вскоре с ее счета было списано около 115 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские установили, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Рязани. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».