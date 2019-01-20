В 2018 году в Кузбассе распались 11,7 тысячи семей

СЕГОДНЯ 04:16 2019-01-20T04:16:45+03:00

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В Кемеровской области в 2018 году распались более 11,7 тысячи семей. Больше всего разводов произошло в Новокузнецке.

По данным Управления ЗАГС Кемеровской области, в 2018 году в регионе поженились 16 908 пар. При этом на развод подали 11 775 супругов. Чаще всего в прошлом году женились пары в Кемерове – обещание вечной любви дали 4 108 пар. На втором месте по числу сыгранных свадеб оказался Новокузнецк – здесь узы брака связали 3 818 мужчин и женщин. В тройку лидеров также вошел Прокопьевск – стать единой ячейкой для общества решили 1 076 пар. Меньше всего браков среди кузбасских городов было заключено в Тайге – здесь в прошлом году появилось 100 семей.

Не обошлось в прошлом году и без разводов. Так, в регионе за 12 месяцев распались 11 775 семей. Лидером по количеству разрывов брачных уз стала южная столица Кузбасса – минус 2 609 семей. Разводились в 2018 и кемеровчане – в областном центре стало меньше на 2 590 супружеских пар. В Прокопьевске распался 781 брак, в Тайге – 94 семьи.

К слову, в 2017 году в Кузбассе создать семью решили 17 741 мужчин и женщин. При этом было зафиксировано 11 911 разводов.