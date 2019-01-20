В Новокузнецке предприниматель обманул двух пенсионерок на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:07 2019-01-20T05:07:17+03:00

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В Новокузнецке предприниматель пообещал двум пенсионеркам отремонтировать баню и дачу, за что взял с них около 100 тысяч рублей. Но работы мужчина так и не выполнил.

Кузнецкий районный суд вынес приговор 37-летнему индивидуальному предпринимателю. Его обвиняли в совершении двух преступлений по статье «Присвоение или растрата».

Следствие установило, что предприниматель присвоил деньги двух своих клиенток. Первой жертвой новокузнечанина стала 62-летняя женщина, которая заключила с коммерсантом договор на ремонт крыши бани. Пенсионерка заплатила за материалы и услуги по ремонту более 22 тысяч рублей, но монтаж кровли так и не начался. При этом предприниматель придумывал различные причины отсрочки.

Вторая горожанка заключила договор на ремонт дачи. Однако коммерсант привез ей только часть оплаченных материалов, и также не приступил к работам. Нанесенный новокузнечанке ущерб оценили в 72 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

После обращения обманутых клиентов полицейские задержали новокузнечанина. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но свою вину мужчина не признал. Суд приговорил обвиняемого к девяти месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Также он должен возместить ущерб потерпевшим в полном объеме.