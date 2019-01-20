2019-01-20T06:01:28+03:00
Общество

Молодые новокузнечане покатались на машине и стали фигурантами дела

За ночные покатушки они могут лишиться свободы на срок до семи лет
Екатерина РОМАНОВА
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Двое молодых новокузнечан стали фигурантами уголовного дела из-за скуки. Они угнали чужой автомобиль, чтобы покататься.

Житель Новокузнецка очень расстроился, когда утром не обнаружил под окном свой автомобиль ВАЗ 2106. С сообщением об угоне он обратился в полицию. Полицейские принялись искать машину, и вскоре обнаружили отечественную легковушку брошенной в одном из поселков, находившихся рядом. А спустя еще некоторое время были найдены и угонщики. Ими оказались двое новокузнечан. 18 и 21-летний парни были задержаны. Они пояснили, что угнали машину лишь для того, чтобы покататься.

Машину вернули законному владельцу. А молодым угонщикам в скором времени предстоит предстать перед судом. За страсть к ночным катаниям на чужом автомобиле они могут лишиться свободы на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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