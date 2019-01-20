Пожар в новокузнецкой квартире очевидцы сняли на видео

СЕГОДНЯ 07:30 2019-01-20T07:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке накануне в одной из квартир случился серьезный пожар. Вырывающееся из окна пламя сняли на видео очевидцы.

В субботу, 19 января, в 16:54 на пульт диспетчеру поступил сигнал о пожаре в одном из многоквартирных домов Новокузнецка. Как сообщали очевидцы, горела квартира в доме на улице Тузовского. Жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. К тому моменту, когда прибыло первое подразделение, из окон квартиры на втором этаже шел дым, а позже из окна стали вырываться языки пламени. Бойцы газодымозащитной службы эвакуировали двух женщин и мужчину, а также собаку, из квартиры, расположенной на третьем этаже, при помощи автолестницы. Остальные жильцы не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687212" frameborder="0"></iframe> Пожар в доме на Тузовского в Новокузнецке..Видео: vk.com, "Новокузнецк онлайн"

При пожаре спасли трех человек и собаку. Фото: vk.com, "Новокузнецк онлайн".

- В комнате квартиры сгорели вещи и мебель, бытовая техника, обгорели деревянные перекрытия на площади 16 квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 17:18 силами 14 человек и пяти единиц техники. При пожаре никто из жильцов дома не пострадал.